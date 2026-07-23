DAX vor EZB-Entscheid unter Druck: Quartalszahlen rücken in den Fokus

Der DAX dürfte am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich vorbörslich schwächer. An den US-Märkten deuten die Indikationen ebenfalls auf einen verhaltenen Handelsauftakt hin. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel nahezu unverändert leicht im Minus.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht heute die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank. Der EZB-Rat veröffentlicht seine Beschlüsse am Nachmittag, gefolgt von der Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde. Anleger achten dabei weniger auf den aktuellen Zinsentscheid als auf Hinweise zum weiteren Kurs der Notenbank und die Erwartungen für die Sitzung im September.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt SAP in den Fokus. Die Aktie steht vor der Vorlage der Quartalszahlen am Abend unter besonderer Beobachtung. Investoren warten auf Signale, ob der Konzern seine Wachstumsziele im Cloudgeschäft trotz hoher Investitionen in künstliche Intelligenz erfüllen kann. Die Nervosität bleibt hoch, nachdem die Aktie in diesem Jahr deutlich unter Druck geraten ist.
Gefragt sind dagegen die Papiere von Flatexdegiro. Der Onlinebroker profitierte im zweiten Quartal von einer hohen Handelsaktivität seiner Kunden und hob erneut seine Gewinnprognose an. Das sorgte vorbörslich für deutliche Kursaufschläge und lenkte die Aufmerksamkeit auf den Finanzwert. Der positive Geschäftsverlauf unterstreicht die anhaltend rege Handelsbereitschaft vieler Privatanleger.
Für Bewegung sorgt zudem Argenx. Der Biotechkonzern überzeugte mit kräftigem Umsatz- und Gewinnwachstum, getragen vom Erfolg seines Medikaments Vyvgart. Vorbörslich reagierten Anleger mit deutlichen Kursgewinnen. Im Fokus stehen nun die für das zweite Halbjahr erwarteten Studienergebnisse, die für die weitere Geschäftsentwicklung von großer Bedeutung sind.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Riot Platforms, Inc.
|Bull
|UN6UL7
|9,67
|12,798309 USD
|2,14
|Open End
|Alphabet Inc. Class C
|Bull
|UN5NZ6
|3,28
|297,083413 USD
|9,18
|Open End
|Alphabet Inc. Class A
|Bull
|UN0Y6K
|6,37
|260,294218 USD
|4,69
|Open End
|DAX
|Bull
|UR0QMQ
|11,35
|23802,388948 Punkte
|20,63
|Open End
|SAP SE
|Bull
|UN6FH2
|1,77
|114,526682 EUR
|7,81
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.07.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Call
|UG7GJC
|2,60
|26000,00 Punkte
|27,72
|18.09.2026
|Alphabte Inc. Class A
|Call
|UN71XR
|0,33
|390,00 USD
|14,01
|16.09.2026
|Robinhood Markets Inc.
|Call
|UN6EDR
|2,21
|120,00 USD
|2,43
|16.06.2027
|DAX
|Call
|UN9LP0
|4,88
|24900,00 Punkte
|28,73
|14.08.2026
|DAX
|Call
|UG9YZA
|3,34
|27200,00 Punkte
|18,12
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.07.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG4UUT
|3,59
|23481,866013 Punkte
|15
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UN8A2W
|7,69
|33141,246382 Punkte
|7
|Open End
|UnitedHealth Group Inc.
|Long
|UG8MMP
|26,34
|287,616257 USD
|3
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|UN3U60
|9,16
|187,064842 USD
|2
|Open End
|DAX
|Short
|UN0FK4
|5,98
|30186,244719 Punkte
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.07.2026; 10:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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