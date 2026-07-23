Chur - Im Rahmen der Weiterentwicklung der Talentförderung in der beruflichen Grundbildung hat der Kanton Graubünden das Konzept «Berufsbildung und Talente» vollständig überarbeitet. Das Konzept sowie ein Massnahmenkatalog zeigen auf, wie die Talentförderung in der beruflichen Grundbildung in den kommenden Jahren gezielt weiterentwickelt werden soll. Breite Analyse als Grundlage für die WeiterentwicklungDas neue Konzept basiert auf einer umfassenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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