Deutsche Rohstoff hat ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 355 - 375 Mio. Euro (zuvor 290 - 310 Mio. Euro) angehoben, nachdem das Unternehmen 5 Mio. Almonty-Aktien mit einem Gewinn vor Steuern von rund 65 Mio. Euro verkauft hat. Diese Transaktion stärkt die finanzielle und operative Flexibilität erheblich und ermöglicht potenziell weitere Bohrungen im Powder River Basin oder die Expansion nach Ohio. Unter Berücksichtigung dieses Liquiditätszuflusses, der Bewertung der verbleibenden Almonty-Beteiligung zum 60-Tage-Durchschnittskurs und der Senkung der WTI-Annahmen für die Folgejahre um ca. 3 USD/bbl passt sich unser DCF-basiertes Kursziel auf 128,00 EUR (bisher: 143,00 EUR) an, was unsere Kaufempfehlung weiterhin deutlich stützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag
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