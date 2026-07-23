Der erste Handelstag eines Börsenneulings ist oft von Euphorie und kräftigen Kursgewinnen geprägt. Doch die wahre Bewährungsprobe für das Unternehmen und seine Aktie beginnt erst danach. Langfristig zeigt sich im typischen IPO-Zyklus ein ernüchterndes Bild, das sich in vier Phasen unterteilen lässt - eine Achterbahnfahrt für Anleger und Unternehmen.Von Holger Clemens HinzEin Börsengang (Initial Public Offering, IPO) ist für ein Unternehmen ein Meilenstein - und für Anleger die Chance, von Anfang an dabei zu sein. Die Hoffnung auf schnelle Gewinne lockt, und nicht selten schießt der Kurs am ersten Handelstag in die Höhe. Doch wie nachhaltig ist dieser Erfolg? Das richtige Umfeld für Börsengänge ist zwar wichtig, doch selbst bei den am meisten erwarteten IPOs der Welt, wie zuletzt beim Börsengang von SpaceX, gehören Höhenflüge und Kurseinbrüche oftmals dazu.Tatsächlich belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien, allen voran die Arbeiten des renommierten Finanzprofessors Jay Ritter, seit Jahrzehnten ein Phänomen, das als "IPO-Underperformance-Puzzle" bekannt ist. Auf ...

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