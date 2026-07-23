Tesla Aktie trotz Umsatzrekord unter Druck?

Der US-Elektroautopionier Tesla hat seine Finanzzahlen für das zweite Quartal vorgelegt und für gespaltene Reaktionen an den Finanzmärkten gesorgt. Zwar konnte das Unternehmen beim Umsatz die Schätzungen der Wall Street deutlich übertreffen, beim Gewinn verfehlte Tesla die Erwartungen der Analysten jedoch spürbar. In der Folge gab die Aktie im nachbörslichen Handel um etwa 4 - nach. Für Investoren, die im Zuge der Transformation zur künstlichen Intelligenz und Robotik zukunftsträchtige Aktien kaufen möchten, stellt sich nach den jüngsten Turbulenzen die Frage: Ist die Tesla Aktie auf dem aktuellen Niveau ein Schnäppchen oder überwiegen die operativen Risiken?

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