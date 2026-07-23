Nvidias CEO Jensen Huang hat sich zu dem kürzlich veröffentlichten KI-Modell Kimi-K3 von Moonshot AI und chinesischen Open-Source-Modellen im Allgemeinen geäußert. Huang bezeichnete die Modelle als exzellent und plädiert dafür, dass US-Unternehmen diese grundsätzlich nutzen dürfen.• Huang lobt Chinas Open-Source-Modelle wie Kimi-K3 und hält ihre Nutzung durch US-Firmen für sinnvoll.• Backdoor-Sorgen seien überzogen, da sich Modelle kontrolliert herunterladen, feinjustieren und absichern lassen.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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