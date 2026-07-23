Unterföhring (ots) -
Die schmalste Stadt der Welt, ein Kindergarten für Korallen, Europas erster Drohnen-Flughafen und 97 weitere besondere Reiseziele. ProSieben fragt im "Galileo 360° Ranking XXL" am Samstag, 25. Juli, 20:15 Uhr: Wo liegen die ungewöhnlichsten Orte der Erde? Wer sind die beeindruckendsten Persönlichkeiten? Und wo lassen sich die atemberaubendsten Phänomene der ganzen Welt entdecken?
Faszinierend, bildgewaltig und unterhaltsam: Erleben Sie die packendsten Geschichten unseres Planeten im großen Galileo 360° Ranking XXL.
"Galileo 360° Ranking XXL"- am Samstag, 25. Juli 2026, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn.
Pressekontakt:
Hendrik Hübner
Content Communications
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1176
email: hendrik.huebner@seven.one
Photo Production & Editing
Sophie Brady
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1180
email: sophie.brady@seven.one
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6319940
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Faszinierend, bildgewaltig und unterhaltsam: Erleben Sie die packendsten Geschichten unseres Planeten im großen Galileo 360° Ranking XXL.
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