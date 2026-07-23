FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS RAISES GREENCOAT UK WIND TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 117 (130) PENCE - BOFA RAISES TESCO TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 540 (490) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 364 (366) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 195 (210) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS REACH PRICE TARGET TO 107 (175) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HENRY BOOT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 170 (226) PENCE - JEFFERIES RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 700 (625) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 840 (820) PENCE - 'OW' - PEEL HUNT CUTS IOMART GROUP TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 10 (16) PENCE
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