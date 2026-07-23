Kommentar von Robert Sockin, Chief US Economist bei PGIM Die Marktteilnehmer sind weiterhin damit beschäftigt, die jüngsten, schwächer als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten zu verarbeiten. Die negativen Monatswerte des Verbraucherpreisindex (CPI) und des Erzeugerpreisindex (PPI) für Juni deuten darauf hin, dass der Kern-PCE-Index für die Verbraucherpreise (Personal Consumption Expenditures) - der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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