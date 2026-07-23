Brüssel - Die EU-Staaten haben sich angesichts des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf ein neues Sanktionspaket verständigt. Die Pläne sehen unter anderem weitere Massnahmen gegen den russischen Finanz- und Energiesektor sowie ein Einreiseverbot für russische Soldaten vor, wie EU-Diplomaten in Brüssel mitteilten. EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüssten die Entscheidung in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab