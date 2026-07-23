© Foto: Jan Woitas - dpa68 Prozent mehr Gewinn, höhere Dividende, neue Aktienrückkäufe: Der französische Ölkonzern TotalEnergies nutzt den Iran-Schock als Milliardenhebel. TotalEnergies hat im zweiten Quartal massiv vom Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs profitiert. Der bereinigte Nettogewinn des französischen Energiekonzerns sprang im Jahresvergleich um 68 Prozent auf 6,03 Milliarden US-Dollar und lag damit etwa im Rahmen der Analystenerwartungen. Es war das beste Quartal seit fast drei Jahren. Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und legte im frühen Handel deutlich zu, gestützt von dem Gewinnsprung, der höheren Dividende und dem fortgesetzten Aktienrückkauf. Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem …
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