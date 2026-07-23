FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 310 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit dürfte der Technologiekonzern eine erneut gute operative Dynamik verzeichnet haben, schrieb Alexander Hauenstein in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Ob dies ausreiche, bereits jetzt den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 zu erhöhen, sei aber noch unklar. Neue Mittelfristziele seien denkbar./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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