Die Kritik an der geplanten EEG-Novelle und dem Netzanschlusspaket reicht inzwischen weit über die Solarbranche hinaus. Auch Energiewirtschafts-, Bürgerenergie- sowie Wind- und Bioenergieverbände sehen erheblichen Nachbesserungsbedarf. Im Mittelpunkt stehen dabei das Zusammenspiel von Förderung, Stromvermarktung, Netzanschluss und Investitionssicherheit. Solarverbände sehen Risiken für den DachanlagenmarktMarktintegration kleiner PV-Anlagen stößt auf KritikEinigkeit besteht bei nahezu allen Solar- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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