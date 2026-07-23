Dortmund - Der deutsche Stürmer Karim Adeyemi verlässt Borussia Dortmund und wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Barcelona. Das teilten die Dortmunder am Donnerstag mit.



Der Offensivspieler, dessen Vertrag beim BVB im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, hatte sich demnach mit einem Wechselwunsch an die Verantwortlichen des BVB gewandt. Lars Ricken, BVB-Geschäftsführer Sport, sagte, dass Adeyemi in den vergangenen vier Jahren ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft gewesen sei. 2024 habe man mit ihm das Champions-League-Finale erreicht. "Und dennoch sind wir in diesem Sommer übereingekommen, dass sowohl Karim als auch wir uns in der Zukunft anders ausrichten wollen."



Adeyemi stand seit Beginn der Saison 2022/23 beim BVB unter Vertrag. Für die Dortmunder kam er seither 98-mal in der Bundesliga (23 Tore), 37-mal in der Uefa Champions League (zwölf Tore), sechsmal im DFB-Pokal (ein Tor) und fünfmal bei der Klub-WM zum Einsatz. Der Außenbahnspieler war Teil der Mannschaft, die in der Saison 2023/24 das Champions-League-Finale erreichte.





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