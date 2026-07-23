Die Förderung von privaten Photovoltaik-Dachanlagen und Speichern ist seit der Abschaffung der Mehrwertsteuerbefreiung wieder komplett abhängig von den Investitionszuschüssen, die in drei Fördercalls im Jahr vergeben werden. Im April und Juni standen die ersten beiden Runden an und es zeigte sich, die Fördermittel reichen bei weitem nicht aus, um alle Anträge zu bewilligen. Die Verteilung nach dem "First come, first serve"-Prinzip ist dabei ein weiteres Ärgernis für viele Photovoltaik-Investoren. In der letzten waren die Mittel so nach 36 Sekunden ausgeschöpft, wie das Photovoltaik-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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