Die Deutsche Rohstoff AG meldet für Juli die höchste Tagesförderung der Firmengeschichte und profitiert zusätzlich von der eigenen Beteiligung an Almonty Industries. Nach dem scharfen Rücksetzer vom Rekordhoch zeigt der Kurs zuletzt wieder deutliche Stärke. Förderrekord und Almonty-Beteiligung stützen Die US-Fördertöchter von Deutsche Rohstoff meldeten für Juli 2026 die höchste Tagesförderung der Firmengeschichte: Angetrieben von vier neuen Bohrungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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