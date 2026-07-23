Der Ausbau der Windenergie an Land hat im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr leicht zugelegt. Branchenverbände sehen jedoch die geplante EEG-Novelle und das Netzanschlusspaket als Risiko für Investitionen und die Umsetzung bereits genehmigter Projekte. Mehr Zubau und hohe GenehmigungszahlenIm ersten Halbjahr 2026 sind in Deutschland 423 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 2.363 Megawatt (MW) neu in Betrieb gegangen. Das entspricht einem Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver