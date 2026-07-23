Ein Kursrutsch bei den Aktien des französischen Halbleiterkonzerns STMicroelectronics hat auch die Papiere des heimischen Chipriesen Infineon belastet. Dazu kommen die roten Vorzeichen beim Wettbewerber Texas Instruments, obwohl dieser gestern nach US-Börsenschluss seine Prognose leicht angehoben hat. Das Umfeld wird rauer.STMicroelectronics enttäuschte die zuletzt erfolgsverwöhnten Anleger mit seiner Prognose für den Umsatz im laufenden dritten Geschäftsquartal. Im Detail erwarten die Franzosen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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