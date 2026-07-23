Die D-Wave-Aktie hat nach ihrer vorherigen Kursrallye deutlich an Dynamik verloren und notiert inzwischen wieder bei 17,35 US$. Mein Kollege Rudolf Schneider hat sich heute bereits mit den langfristigen Perspektiven des Quantencomputer-Spezialisten beschäftigt. Dabei sprechen unter anderem die Entwicklung eines neuen Gate-Modell-Quantensimulators und die zunehmende staatliche Förderung für weiteres Potenzial, wenngleich die Aktie hochvolatil bleibt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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