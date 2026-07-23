Die SpaceX-Aktie liegt mehr als 40 Prozent unter ihrem Rekordhoch. Ab August könnten Milliarden gesperrter Aktien neuen Verkaufsdruck auslösen. Nun hängt viel an Starship und der extremen Bewertung. Nur wenige Wochen nach dem historischen Börsengang gehört SpaceX zu den schwächsten großen Börsendebüts in den Vereinigten Staaten seit der Finanzkrise. Das zeigt eine Analyse der Nachrichtenseite Barron's. In den ersten 27 Handelstagen verlor die Aktie 23 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de