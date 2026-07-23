T-Mobile US liefert am Donnerstagmittag operativ starke Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal, doch die Aktie fällt vorbörslich deutlich und zieht auch die Mutter, die Deutsche Telekom, mit nach unten. Anleger schauen nicht nur auf Wachstum und Cashflow, sondern auch auf Integrationskosten, Hardware-Subventionen und die hohe Erwartungshaltung.T-Mobile US hat im zweiten Quartal 2026 erneut stark abgeschnitten. Die Serviceumsätze stiegen um neun Prozent, das Core Adjusted EBITDA legte um zwölf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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