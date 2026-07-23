Berlin - In der Debatte um eine Kabinettsumbildung fordert die CSU, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) auf seinem Posten zu belassen.
"Alexander Dobrindt ist ein hervorragender Bundesinnenminister", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der "Bild" (Freitagausgabe). Man müsse das auch aus CSU-Sicht betrachten. Da müsse man einfach sagen, er sei der beste Minister im Kabinett, behauptete Hoffmann. Dobrindt vollziehe den "Politikwechsel", den man versprochen habe, und deswegen sei es klug, Dobrindt auf der Position des Innenministers zu belassen.
Dobrindt ist aufgrund des geplanten Wechsels von Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) an die Spitze der Unionsbundestagsfraktion als möglicher Nachfolger Freis im Kanzleramt im Gespräch.
"Alexander Dobrindt ist ein hervorragender Bundesinnenminister", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der "Bild" (Freitagausgabe). Man müsse das auch aus CSU-Sicht betrachten. Da müsse man einfach sagen, er sei der beste Minister im Kabinett, behauptete Hoffmann. Dobrindt vollziehe den "Politikwechsel", den man versprochen habe, und deswegen sei es klug, Dobrindt auf der Position des Innenministers zu belassen.
Dobrindt ist aufgrund des geplanten Wechsels von Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) an die Spitze der Unionsbundestagsfraktion als möglicher Nachfolger Freis im Kanzleramt im Gespräch.
© 2026 dts Nachrichtenagentur