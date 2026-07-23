Google Aktie unter Druck trotz Cloud-Boom: Jetzt Alphabet Aktien kaufen?

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet hat ihre Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und der Wall Street ein gespaltenes Bild präsentiert. Während der Konzern dank eines gewaltigen Umsatzsprungs im Cloud-Geschäft die Schätzungen der Analysten auf der Oberseite übertreffen konnte, reagierte die Aktie im nachbörslichen Handel mit Kursabschlägen. Grund dafür ist die drastische Anhebung der Prognose für die Investitionsausgaben (CapEx) in die KI-Infrastruktur. Für Investoren, die im Zuge der weltweiten KI-Revolution fundamentale Aktien kaufen wollen, stellt sich die Frage: Ist der Kursrücksetzer bei der Google Aktie eine günstige Kaufgelegenheit oder wiegt der Kostendruck zu schwer?

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