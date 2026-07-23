Frankfurt - Im Euroraum bleiben die Leitzinsen trotz anhaltender Inflationsgefahren vorerst unverändert. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) im Juni erstmals seit fast drei Jahren die Zinsen angehoben hatte, entschieden sich die Euro-Währungshüter nun für eine geldpolitische Pause. Damit bleibt der für Banken und Sparer im Euroraum wichtige Einlagenzins bei 2,25 Prozent. Experten hatten dies erwartet. Eine Anhebung könnte es im September geben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab