

EQS-Media / 23.07.2026 / 14:40 CET/CEST

Ein Kommentar von Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24:



Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt bei ihrer Juli-Sitzung auf Kurs und belässt den Einlagensatz unverändert bei 2,25 Prozent. Nachdem zuletzt sogar über eine weitere Zinserhöhung diskutiert worden war, kommt die heutige Entscheidung nicht überraschend. Die Inflation hat sich nach dem durch den Irankrieg ausgelösten Energiepreisschock zuletzt wieder etwas abgeschwächt. Im Euroraum sank die Teuerungsrate im Juni von 3,2 auf 2,8 Prozent, in Deutschland lag sie bei 2,3 Prozent. Damit verschafft sich die EZB zunächst etwas Luft.

Von einer Entwarnung kann allerdings keine Rede sein. Zwar ist der unmittelbare Inflationsdruck etwas zurückgegangen, doch die Teuerung liegt weiterhin oberhalb des EZB-Ziels. Gleichzeitig bleiben Energiepreise, geopolitische Risiken und die hohe Staatsverschuldung erhebliche Unsicherheitsfaktoren. Entsprechend dürfte die heutige Zinspause eher eine Atempause als das Ende der Debatte sein. Bereits im September könnte eine weitere Zinserhöhung wieder auf die Tagesordnung rücken.



Bauzinsen bleiben hoch - der Markt wartet weiter ab

Für Immobilienkäufer ändert sich kurzfristig wenig. Die Zinsen für zehnjährige Baufinanzierungen bewegen sich weiterhin um die Marke von 4 Prozent. Verantwortlich dafür sind vor allem die anhaltend hohen Renditen langfristiger Bundesanleihen, die trotz der heutigen EZB-Entscheidung kaum nachgegeben haben.

Dass der Markt unter diesem Zinsniveau leidet, zeigen auch aktuelle Zahlen von Barkow Consulting. Das Neugeschäft bei Wohnungsbaukrediten fiel im Mai auf 17,2 Milliarden Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende 2024. Neben einem saisonal schwächeren Mai belasten vor allem die Kombination aus hohen Bauzinsen, weiter steigenden Immobilienpreisen und der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit den Markt.



Schlechte Stimmung eröffnet Chancen

Für Kaufinteressenten ist das zunächst keine einfache Ausgangslage - langfristig jedoch dürfte Wohneigentum kaum günstiger werden. Immobilienpreise zeigen bereits wieder moderat nach oben, während dauerhaft deutlich niedrigere Bauzinsen derzeit nicht in Sicht sind.

Gerade die schwache Stimmung am Markt eröffnet Chancen. Nicht jeder Verkäufer kann oder will auf bessere Zeiten warten. Einzelne Eigentümer und Projektentwickler stehen weiterhin unter Verkaufsdruck und sind entsprechend verhandlungsbereiter als noch vor wenigen Jahren. Wer finanziell solide aufgestellt ist und antizyklisch handelt, könnte deshalb gerade jetzt attraktive Kaufgelegenheiten finden, die dann auch genutzt werden sollten.



+++++



Über den Autor

Oliver Kohnen ist seit 2023 bei Baufi24 als Head of Franchise tätig, seit 2024 auch als Geschäftsführer neben Tomas Peeters. Zuvor war er bei verschiedenen Instituten der Finanzbranche beschäftigt. Er bewertet in seinem Zinskommentar regelmäßig die wirtschaftspolitische Lage und deren Auswirkungen auf die Bauzinsen .



Über Baufi24

Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH ist mit 200 Mitarbeitenden an über 70 Standorten deutschlandweit einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 600 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründeten Bilthouse-Gruppe . Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von Baufi24, Hüttig & Rompf und Creditweb . Gemeinsam setzen die Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch Kredit24 für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech FinLink komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. 2026 wurde Baufi24 vom Wirtschaftsmagazin €uro als bester Baufinanzierungsvermittler ausgezeichnet.

Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH

Schlagwort(e): Immobilien



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News