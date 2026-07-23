In Wadersloh steht eine der größten Agri-Photovoltaikanlagen Deutschlands. Rund 40.000 Module mit einer Gesamtleistung von 23 Megawatt Peak überdecken eine 17 Hektar große Heidelbeer-Plantage. Die Anlage ist heute von der Wirtschafts- und Klimaschutzministerin des Landes NRW, Mona Neubaur, eingeweiht worden. Für den Landwirt Philipp Hoberg hat das Agri-PV-Projekt mehrere Vorteile: Die Module schützen seine Pflanzen vor Starkregen, Frost oder extremer Hitze und liefern gleichzeitig planbare Zusatzeinnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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