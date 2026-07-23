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Asset Standard
23.07.2026 15:30 Uhr
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Felix Herrmann (ARAMEA): ARAMEA Quarterly "Q" 03/2026: Künstliche Intelligenz sticht Geopolitik

01.07.2026 -

Bin ich naiv, wenn ich den Tag herbeisehne, an dem Trump nicht mehr Präsident ist? Bin ich naiv, wenn ich hoffe, dass dieser Wahnsinn im Weißen Haus dann ein Ende hat? Bin ich naiv, wenn ich glaube, dass es für die US-Politik einen Weg zurück zur Vernunft gibt? Fest steht: Die vergangenen drei Monate waren erneut eine nervliche Herausforderung für all jene, die sich nicht an das absurde Gebaren des US-Präsidenten gewöhnen können - oder wollen.

Der Konflikt zwischen den USA und Iran hat letztlich vor allem eine Verschlechterung der Lage herbeigeführt. Im Vergleich zur Situation vor dem Angriff der USA sind das Regime in Iran gefestigter, die Straße von Hormus unsicherer, der Ölpreis, die Inflation und die US-Schulden höher sowie die Zustimmungswerte Trumps schlechter. Aus Sicht Trumps dennoch ein fantastischer Erfolg. Tremendous!

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag von Felix Herrmann.

© 2026 Asset Standard
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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