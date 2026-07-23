Felix Herrmann (ARAMEA): ARAMEA Quarterly "Q" 03/2026: Künstliche Intelligenz sticht Geopolitik

01.07.2026 -

Bin ich naiv, wenn ich den Tag herbeisehne, an dem Trump nicht mehr Präsident ist? Bin ich naiv, wenn ich hoffe, dass dieser Wahnsinn im Weißen Haus dann ein Ende hat? Bin ich naiv, wenn ich glaube, dass es für die US-Politik einen Weg zurück zur Vernunft gibt? Fest steht: Die vergangenen drei Monate waren erneut eine nervliche Herausforderung für all jene, die sich nicht an das absurde Gebaren des US-Präsidenten gewöhnen können - oder wollen.

Der Konflikt zwischen den USA und Iran hat letztlich vor allem eine Verschlechterung der Lage herbeigeführt. Im Vergleich zur Situation vor dem Angriff der USA sind das Regime in Iran gefestigter, die Straße von Hormus unsicherer, der Ölpreis, die Inflation und die US-Schulden höher sowie die Zustimmungswerte Trumps schlechter. Aus Sicht Trumps dennoch ein fantastischer Erfolg. Tremendous!