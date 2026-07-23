Von David Benamou, Managing Partner & CIO bei Axiom Alternative Investments Seit mehr als fünf Jahren legen die europäischen Banken Quartal für Quartal ausgezeichnete Ergebnisse vor. Auch an der Börse spiegelt sich diese Entwicklung wider: Europäische Bankaktien haben ihre starke Entwicklung der vergangenen Jahre 2026 fortgesetzt. Doch das derzeit interessanteste Signal kommt nicht allein vom Aktienmarkt, sondern vom Kreditmarkt. Die Kursentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab