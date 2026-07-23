Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Währungshüter warten vorerst ab. Die Inflation bleibt mit hohen Unsicherheiten behaftet. Zudem dürften die Folgen des Energieschocks noch nicht vollständig in den Preisen angekommen sein. Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtet mögliche Zweitrundeneffekte genau. Mit dem aktuellen Zinsniveau sieht sie sich derzeit gut positioniert. Fraglich ist nur, wie lange das so bleibt. Die jüngste Eskalation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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