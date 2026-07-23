Atlas Salt: EDC signalisiert bis zu 150 Mio. CAD für das Great Atlantic Salt Project

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Atlas Salt erhält einen EDC-Letter of Interest über bis zu 150 Mio. CAD. Die staatliche Exportkreditagentur stärkt damit die Finanzierung des Great Atlantic Salt Projects.

Mit Export Development Canada (EDC) rückt die staatliche Exportkreditagentur Kanadas an den Finanzierungstisch von Atlas Salt (TSXV: SALT; OTCQX: SALQF; FRA: 9D00). Der heute veröffentlichte Letter of Interest über bis zu 150 Mio. CAD ist zwar unverbindlich - als Signal an den weiteren Kreditgeberkreis wiegt er dennoch schwer.

Atlas Salt hat nach eigenen Angaben einen Letter of Interest von Export Development Canada ("EDC") erhalten. Darin bekundet die Agentur ihr Interesse, langfristiges Fremdkapital von bis zu 150 Mio. CAD für das Great Atlantic Salt Project bereitzustellen - und zwar in der Rolle des Mandated Lead Arranger. Das Projekt liegt nahe St. George's in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador. Begleitet wird der Finanzierungsprozess vom Finanzberater Endeavour Financial.

Warum die Rolle des Mandated Lead Arranger entscheidend ist

Ein Letter of Interest ist kein Kreditvertrag. Atlas Salt stellt in der Meldung ausdrücklich klar: Das Schreiben ist unverbindlich, stellt keine Finanzierungszusage dar, und eine tatsächliche Beteiligung der EDC bliebe abhängig vom Abschluss der Due Diligence, von der internen Kreditgenehmigung sowie von der Verhandlung endgültiger Verträge.

Interessant ist jedoch weniger das Volumen als die Funktion. Als Mandated Lead Arranger übernähme die EDC im Bankenkonsortium eine strukturierende Rolle - sie würde also nicht nur Kapital beisteuern, sondern die Syndizierung mit anordnen. Für einen Entwickler in der Vorbaustufe ist das ein qualitativ anderes Signal als eine bloße Absichtserklärung eines nachrangigen Teilnehmers.

Hinzu kommt der Prüfungsmaßstab. Exportkreditagenturen arbeiten mit umfangreichen technischen, ökologischen und sozialen Prüfstandards. Dass die EDC ihre Due Diligence auf dieser Basis vertieft, bedeutet, dass die Zahlen der aktualisierten Machbarkeitsstudie einer externen, staatlich mandatierten Prüfung standhalten müssen - und dass die Agentur bereit ist, diesen Aufwand überhaupt zu betreiben.

CEO Nolan Peterson ordnete den Schritt als Bestätigung der Fundamentaldaten aus der Updated Feasibility Study ein und verwies auf die strategische Bedeutung eines langlebigen kanadischen Vorkommens im Bereich kritischer Rohstoffe und Industriesalz. Zugleich betonte er, dass es sich nur um einen Baustein eines breiteren Prozesses über mehrere Gegenparteien und Jurisdiktionen hinweg handele.

Das Finanzierungspaket: 350 bis 400 Mio. CAD Senior Debt

Atlas Salt strebt insgesamt rund 350 bis 400 Mio. CAD an vorrangig besichertem Fremdkapital an. Die möglichen 150 Mio. CAD der EDC würden damit einen substanziellen Teil abdecken - rund 38 bis 43 Prozent des angepeilten Senior-Debt-Volumens -, aber eben nicht das gesamte Paket.

Grundlage der Gespräche ist die am 30. September 2025 veröffentlichte Updated Feasibility Study (UFS). Deren Eckdaten:

Kapitalwert nach Steuern (NPV8): 920 Mio. CAD

Interner Zinsfuß nach Steuern (IRR): 21,3%

Amortisationsdauer: 4,2 Jahre

Produktionsrate (Steady State): 4,0 Mio. Tonnen p. a.

Minenlebensdauer: 25 Jahre

Parallel dazu hat das Unternehmen nach eigenen Angaben Interessensbekundungen von weiteren potenziellen Kreditgebern, von Vendor-Financing-Partnern sowie von strategischen Finanzierungspartnern aus mehreren Jurisdiktionen erhalten. Der Prozess sei bewusst strukturiert und wettbewerblich angelegt - ein Ansatz, der Atlas Salt Verhandlungsspielraum bei den Konditionen verschaffen soll, solange mehrere Parteien gleichzeitig in der Prüfung stehen.

Einordnung: Vom Papierprojekt zur Vorbaustufe

Der heutige Letter of Interest fällt in eine Phase, in der Atlas Salt sichtbar von der Planung in die Umsetzung übergegangen ist. Seit Ende Februar 2026 laufen am Standort bei St. George's Rodungs- und Baufeldvorbereitungsarbeiten, im April erteilte die Gemeinde eine Entwicklungsgenehmigung für das gesamte Early-Works-Programm. Im Juni schloss das Unternehmen eine Kapitalerhöhung über gut 15 Mio. CAD ab, deren Mittel unter anderem in Detail-Engineering, Genehmigungsverfahren und die Vorbereitung des Finanzierungspakets fließen.

Der eigentliche strategische Hebel liegt jedoch im Markt selbst. Nordamerika hat seit rund drei Jahrzehnten keine neue Untertage-Salzmine in Betrieb genommen. Der Nordosten der USA und die östlichen kanadischen Provinzen zählen zu den nachfragestärksten Streusalzmärkten der Welt, decken ihren Bedarf aber in erheblichem Umfang über Importe - mit entsprechender Anfälligkeit für Frachtkosten und Lieferkettenstörungen. Das Great Atlantic Salt Project liegt in unmittelbarer Nähe zu einem Tiefwasserhafen, was die Logistikkosten strukturell begrenzt und den Zugang zu genau diesem Markt erleichtert.

Genau diese Kombination - heimische Versorgungssicherheit, langlebiges Vorkommen, Hafennähe - dürfte für eine staatliche Exportkreditagentur wie die EDC den Ausschlag geben, das Projekt überhaupt in die vertiefte Prüfung zu nehmen.

Was Anleger im Auge behalten sollten

Der Weg vom Letter of Interest zur Auszahlung ist lang. Die entscheidenden Wegmarken der kommenden Monate:

Abschluss der EDC-Due-Diligence und Übergang zu einem verbindlichen Term Sheet

Aufbau des restlichen Konsortiums - bis zu 250 Mio. CAD müssen über weitere Kreditgeber, Vendor Financing oder nachrangiges Kapital dargestellt werden

Konditionen des Pakets: Zinssatz, Laufzeit, Covenants und mögliche Verwässerung durch Equity-Komponenten

Baukostenentwicklung: Abweichungen vom in der UFS unterstellten Capex würden die Finanzierungsstruktur unmittelbar belasten

Verbleibende Genehmigungen vor der vollständigen Mobilisierung zur Capital-Works-Phase

Atlas Salt weist ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Gespräche unverbindlich sind und keine Zusicherung besteht, dass eine Finanzierung zu den erwogenen Konditionen - oder überhaupt - zustande kommt.

Fazit

Der EDC-Letter-of-Interest bringt Atlas Salt kein Geld auf das Konto, aber Glaubwürdigkeit in den Prozess. Eine staatliche Exportkreditagentur, die sich als Mandated Lead Arranger positioniert, senkt die wahrgenommene Hürde für weitere Kreditgeber spürbar - gerade in einem Segment, in dem Erstprojekte notorisch schwer zu finanzieren sind. Entscheidend wird nun sein, ob Atlas Salt aus diesem Ankerpunkt in den kommenden Quartalen ein vollständiges Konsortium formen kann. Die operative Seite - Genehmigungen, Early Works, Equipment-Vereinbarungen - liefert dafür jedenfalls die passende Kulisse.







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