Der Bundesverband Photovoltaic (PV) Austria sieht im aktuellen Entwurf für die Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung (SNE-G-V) Verbesserungen. Doch bis zur geplanten Finalisierung durch E-Control im Herbst brauche es noch Verbesserungen, erklärte der österreichische Verband, der die Photovoltaik- und Speicherbranche vertritt, am Donnerstag. Bis zum Freitag sind noch Stellungnahmen möglich, dann endet die Begutachtung des Entwurfs. "Damit die Verordnung jedoch die Praxis nicht ausbremst, müssen die verbleibenden Hürden für Speicher und Netznutzer noch beseitigt werden, um Planungssicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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