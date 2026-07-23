Frankfurt - Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Donnerstag über 100 Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen. Damit setzt sich der Preisanstieg angesichts der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg fort. Ein Barrel der Nordseesorte Brent legte bis auf 100,36 US-Dollar je Barrel zu. Damit erreichte er den höchsten Stand seit zwei Monaten. Das waren 6,6 Prozent mehr als am Vortag. Getrieben wird der Preis, der bis Anfang Juli noch auf rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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