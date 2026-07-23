"Aus aktueller Sicht ist das Feuer aus. " Dies teilte die Stadt Bautzen am Donnerstagmorgen mit. Um den Brand zu löschen, habe ein Bagger den Container geöffnet und damit dem Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60, was ein ferngesteuerter Roboter der Berufsfeuerwehr Dresden ist, Zugang verschafft. Mit weitere 3000 Liter pro Minute sei der Brand dann gezielt gelöscht worden. "Nun laufen Kontrollarbeiten, das heißt, es werden engmaschig Temperaturkontrollen durchgeführt, zusammen mit Fachberatern werden Proben an Häusern sowie Wasserproben entnommen und ins Labor geschickt", so die Stadt in ihrer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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