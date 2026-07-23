Im nordrhein-westfälischen Wadersloh ist am Donnerstag eine der größten Agri-Photovoltaik-Anlagen in Deutschland in Betrieb genommen worden. 40. 000 Solarmodule sind auf einer Fläche von 17 Hektar, auf denen Heidelbeeren angebaut sind, installiert worden. Die Agri-Photovoltaik-Anlage hat eine Gesamtleistung von 23 Megawatt. Künftig soll sie Landwirt Philipp Hoberg zusätzliche Erlöse aus der Vermarktung des Solarstroms generieren und vor Ernteausfällen schützen. Die Agri-Photovoltaik-Anlage entstand mithilfe der Landesförderung. Im Programm "progres. nrw - Klimaschutztechnik" werden solche Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland