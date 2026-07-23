China greift mit Kimi K3 im KI-Rennen an, während Alphabet erstmals seit 20 Jahren negativen freien Cashflow meldet. Jan Willhöft zeigt, warum der Tech-Hype jetzt wackeln könnte.China setzt den nächsten Schlag im Rennen um Künstliche Intelligenz. Jan Willhöft von AXINO Capital zeigt auf wallstreetONLINE TV, warum die neue chinesische Künstliche Intelligenz Kimi K3 für Anleger brisant ist. Das Modell soll in mehreren Benchmarks weit oben liegen und laut eigener Darstellung ChatGPT in wichtigen Bereichen schlagen. Das Handelsblatt hatte zuvor über Chinas neue Organisation zur Kooperation bei Künstlicher Intelligenz berichtet. Mit dabei sind unter anderem Russland, Brasilien und weitere …
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