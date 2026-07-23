Die Stimmung kippt. Bereits im vorbörslichen Handel notierten die drei wichtigsten US-Indizes am Donnerstag klar im Minus. Zum Handelsstart an den New Yorker Börsen bestätigt sich das schwache Bild. Die erneute Eskalation im Nahen Osten treibt den Ölpreis über die Marke von 100 Dollar. Anleger werden aufgrund der neuen Ölpreis-Rally nervös. Auch die Investitionen der Hyperscaler kommen nicht gut an. Alphabet und Tesla stürzen nach ihren Quartalsberichten ab.Der Dow Jones fällt am Donnerstag um 1,2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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