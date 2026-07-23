Regensburg - In Regensburg ist am Donnerstag ein Mann durch einen Messerangriff in einer Bankfiliale im Rennweg getötet worden. Der Mann wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er seinen Verletzungen erlag, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Die Polizei ist mit Spezialkräften im Einsatz.
Nach aktuellen Informationen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann, wobei die Einsatzkräfte von einem Einzeltäter ausgehen. Weitere Personen befinden sich nach wie vor im Gebäude. Die Polizei hat die Bevölkerung eindringlich gebeten, den Bereich rund um den Rennweg zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.
Nach aktuellen Informationen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann, wobei die Einsatzkräfte von einem Einzeltäter ausgehen. Weitere Personen befinden sich nach wie vor im Gebäude. Die Polizei hat die Bevölkerung eindringlich gebeten, den Bereich rund um den Rennweg zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur