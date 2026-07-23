Berlin - Die bisherige Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) soll Nachfolgerin von Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) werden. Das meldeten am Donnerstagnachmittag unter anderem die "Bild-Zeitung" und das "Handelsblatt" online unter Berufung auf "CDU-Kreise" bzw. eigene Informationen. Der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann soll Warken beerben und ins Kabinett als Gesundheitsminister wechseln.
Das "Handelsblatt" will zudem auch weitere Personalwechsel erfahren haben: Linnemanns Posten bei der CDU soll Franziska Hoppermann übernehmen. Und im Bundeskanzleramt soll Philipp Amthor (CDU), derzeit Staatssekretär im Digitalministerium, statt Michael Meister Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit werden.
Ausgelöst hatte das Personalkarussell der Rücktritt von Jens Spahn (CDU) von seinem Posten als Unionsfraktionschef. Spahn war in die Kritik geraten, weil er privat die Dienste einer Leihmutter im Ausland in Anspruch genommen hatte, obwohl er politisch für ein Verbot dieses Modells eintrat.
Das "Handelsblatt" will zudem auch weitere Personalwechsel erfahren haben: Linnemanns Posten bei der CDU soll Franziska Hoppermann übernehmen. Und im Bundeskanzleramt soll Philipp Amthor (CDU), derzeit Staatssekretär im Digitalministerium, statt Michael Meister Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit werden.
Ausgelöst hatte das Personalkarussell der Rücktritt von Jens Spahn (CDU) von seinem Posten als Unionsfraktionschef. Spahn war in die Kritik geraten, weil er privat die Dienste einer Leihmutter im Ausland in Anspruch genommen hatte, obwohl er politisch für ein Verbot dieses Modells eintrat.
© 2026 dts Nachrichtenagentur