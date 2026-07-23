Die Nvidia-Aktie hat ihren jüngsten Aufwärtsimpuls zuletzt nicht weiter ausbauen können und notiert wieder bei rund 206,78 US$. Bereits in meiner Analyse der vergangenen Woche stand die Widerstandszone zwischen 212,19 und 216,83 US$ als entscheidende Hürde im Fokus. Genau dort fehlte bislang die nötige Durchschlagskraft. Mein Kollege Alexander Hirschler sieht fundamental dennoch gute Chancen auf neue Rekorde und verwies heute zur Mittagszeit unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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