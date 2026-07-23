Die Daimler-Truck-Aktie legt am Donnerstag zeitweise mehr als +5% zu. Neben der angehobenen Jahresprognose sorgt auch ein neues Kursziel der Deutschen Bank für Zuversicht. Angehobene Prognose sorgt für Kurssprung Die Daimler-Truck-Aktie gehört am Donnerstag zu den stärksten Werten im DAX. Zwischenzeitlich legte das Papier um mehr als +5% zu und stieg auf über 46 €. Auslöser für den Kurssprung ist vor allem die neue Jahresprognose, die Daimler Truck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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