Und plötzlich heißt es: Venture Capital und Start-up-Investments. Fresenius will mit einem neuen Fonds dort mitspielen, wo sonst Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley oder Berlin-Mitte unterwegs sind. Statt alles selbst zu erfinden, holt es sich ein Venture-Capital-Manager von einem italienischen Pharmakonzern und beteiligt sich an junge Start-ups im Gesundheitssektor. Lohnt es sich als Anleger mit zu investieren? 200 Millionen für? Fresenius ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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