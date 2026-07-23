Schindellegi - Der KI-Boom hilft dem Logistiker Kühne+Nagel, weil er Infrastruktur für Rechenzentren um die halbe Welt transportieren kann. Dies sorgte im zweiten Quartal für einen Umsatzsprung im Luftfrachtgeschäft. Nun will Kühne+Nagel die KI aber auch selber nutzen, um produktiver zu werden. Im Luftfrachtgeschäft ging es zwischen April und Juni steil nach oben. Der Umsatz stieg um ein Fünftel, beim EBIT gelang sogar ein Sprung um gut ein Drittel. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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