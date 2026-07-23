Berlin - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) wertet es als gutes Zeichen, dass mit Nina Warken (CDU) eine weibliche Nachbesetzung der offenen Position im Kanzleramt ansteht. Eine Frau als Chefin des Bundeskanzleramtes würde auch die Frauenquote im Koalitionsausschuss verdoppeln, sagte Hubig dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe).



Der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) soll Nachfolger von Jens Spahn (CDU) an der Spitze der Unionsbundestagsfraktion werden. Auf seine Position im Bundeskanzleramt soll laut "Bild" und "Handelsblatt" Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) rücken.



Zu den Auswirkungen des Wechsels auf die Koalition sagte Hubig, es sei gut, dass die Union schnell für Klarheit gesorgt habe. Die gemeinsame Arbeit müsse schließlich weitergehen.



Erstmals äußerte sich die Justizministerin auch persönlich zum Rücktritt von Spahn nach dem Leihmutter-Eklat. Jens Spahn sei immer ein Vollblutpolitiker gewesen, sagte Hubig. Sein Rücktritt sei gewiss keine leichte Entscheidung gewesen. Sie könne aber sehr gut nachvollziehen, dass er sich in dieser Situation für seine Familie entschieden habe.





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