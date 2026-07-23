Berlin - Günther Krings soll Erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Parteikreise.



Der Chef der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen würde damit ein wichtiger Mitstreiter des designierten neuen Fraktionschefs Thorsten Frei. Der bisherige Geschäftsführer Steffen Bilger wird als Nachfolger für Philipp Amthor als parlamentarischer Staatssekretär im Digitalministerium gehandelt. Bilger war allerdings bereits in der Vergangenheit Staatssekretär im Verkehrsministerium. Daher ist unklar, ob er diese Position übernimmt oder eine andere Verwendung für ihn gefunden wird. Eine Bestätigung für die Wechsel gibt es bisher nicht.



Eine Rochade scheint nötig, da mit Frei und Bilger zwei Vertreter aus Baden-Württemberg an der Fraktionsspitze stünden. Darüber hinaus sitzen noch drei weitere Abgeordnete aus dem Landesverband im Fraktionsvorstand. Demnach wären fünf der 20 Mitglieder Baden-Württemberger, sollte Frei kommende Woche Mittwoch zum Fraktionsvorsitzenden gewählt werden. Krings würde künftig anstelle von Jens Spahn den größten Landesverband Nordrhein-Westfalen in der Führung repräsentieren.





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