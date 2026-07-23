© Foto: Richard Drew - APEin Novum in der Geschichte von Alphabet lässt die Anleger zittern: Erstmals in der Unternehmensgeschichte zeichnete das Unternehmen einen negativen freien Cashflow aus.Wie ein angeschlagener Boxer scheinen die Magnificient Seven im Ring zu taumeln. Denn die explodierenden Ausgaben für Künstliche Intelligenz setzen jetzt selbst eines der profitabelsten Unternehmen der Welt unter Druck. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet verbrannte im zweiten Quartal 5,9 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow, obwohl die Cloud-Sparte ein Rekordwachstum von 82 Prozent erzielte. Da Alphabet seine Investitionen 2026 um weitere 15 Milliarden US-Dollar erhöhen will und für das darauffolgende Jahr bereits …
Enthaltene Werte: US0378331005,US02079K3059,US5949181045,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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