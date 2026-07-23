Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Seeblockade der Huthi-Miliz gegen Saudi-Arabien deutlich kritisiert.
"Die Bundesregierung verurteilt die Angriffe der Huthi auf saudische Schiffe im Roten Meer auf das Schärfste", teilte Merz am Donnerstagabend mit. "Sie müssen unverzüglich eingestellt werden. Jede Form einer Seeblockade ist inakzeptabel."
Weiter erklärte der Kanzler, diese "rücksichtslosen Angriffe" gefährdeten die Freiheit der Schifffahrt und drohten, die regionale Stabilität weiter zu untergraben. "Wir stehen solidarisch an der Seite von Saudi-Arabien und unseren Partnern in der Region", so Merz.
Die Huthi-Miliz hatte am Montag eine Seeblockade gegen Schiffe Saudi-Arabiens ausgerufen. Wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, wurde zuletzt ein saudischer Tanker im roten Meer angegriffen und durch ein unbekanntes Geschoss ein Feuer ausgelöst. Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz erklärte, sie habe zwei saudische Öltanker angegriffen.
"Die Bundesregierung verurteilt die Angriffe der Huthi auf saudische Schiffe im Roten Meer auf das Schärfste", teilte Merz am Donnerstagabend mit. "Sie müssen unverzüglich eingestellt werden. Jede Form einer Seeblockade ist inakzeptabel."
Weiter erklärte der Kanzler, diese "rücksichtslosen Angriffe" gefährdeten die Freiheit der Schifffahrt und drohten, die regionale Stabilität weiter zu untergraben. "Wir stehen solidarisch an der Seite von Saudi-Arabien und unseren Partnern in der Region", so Merz.
Die Huthi-Miliz hatte am Montag eine Seeblockade gegen Schiffe Saudi-Arabiens ausgerufen. Wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, wurde zuletzt ein saudischer Tanker im roten Meer angegriffen und durch ein unbekanntes Geschoss ein Feuer ausgelöst. Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz erklärte, sie habe zwei saudische Öltanker angegriffen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur