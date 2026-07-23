Intel hat im zweiten Jahresviertel deutlich besser abgeschnitten als erwartet und auch beim Ausblick für das laufende Quartal kräftig nachgelegt. Umsatz, Gewinn und Marge lagen klar über den Prognosen. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Rechenzentren und KI. Allerdings verschlang der Konzernumbau erneut enorme Summen. Der freie Cashflow fiel tief ins Minus.Der Umsatz sprang im zweiten Quartal um 25 Prozent auf 16,13 Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich mit 14,43 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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