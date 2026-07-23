New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag deutlich nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.712 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,0 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.408 Punkten 1,2 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.455 Punkten 1,9 Prozent im Minus.



Die Marktteilnehmer reagierten am Donnerstag auf die gestiegenen Ölpreise und auf Quartalszahlen von zwei der "Magnificent Seven". Während Autobauer Tesla die Gewinnerwartungen verfehlte, konnte Google-Mutter Alphabet die Erwartungen der Märkte übertreffen. Dennoch ließen die Alphabet-Aktien nach, wenn auch nicht so stark wie die Tesla-Aktien. Denn die Anleger zweifeln zunehmend daran, dass sich die immensen Ausgaben von Google für KI-Infrastruktur sich ausreichend auszahlen werden. Für das laufende Jahr hat Alphabet nun seine Ausgaben-Prognose sogar noch erhöht. Bis zu 205 Milliarden Doller sollen in KI-Infrastruktur fließen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1379 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8788 Euro zu haben.



Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.050 US-Dollar gezahlt (-2,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 114,42 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 99,88 US-Dollar, das waren 6,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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