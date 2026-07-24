München - Gloria Burkandt sieht die fleischlastigen Instagram-Selfies ihres Vaters, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), als Öffentlichkeitsarbeit. Das sagte das Model der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagausgabe).



"Mein Vater isst auch Salat. Erst letzte Woche habe ich ihn dabei beobachtet", sagte die Tochter des CSU-Chefs. "Es gab Fleisch dazu, aber er hat den Salat gern gegessen", so Burkandt.



Söder möge auch Obst und Gemüse, auch wenn er es gern so hinstelle, als würde er nichts anderes als Fleisch essen. "So schlimm ist er gar nicht", sagte Burkandt. Auch dass sie selbst viele Jahre vegan gelebt habe, sei nie ein Thema gewesen. "Es macht ihm Spaß, Veganer zu ärgern, aber das ist Öffentlichkeitsarbeit", erklärte sie. "Privat hat er das vollkommen akzeptiert. Im Grunde ist sein Motto: Leben und leben lassen."





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