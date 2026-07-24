Washington - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass in den USA eingefrorene iranische Gelder zur Begleichung von Schäden an Schiffen verwendet werden sollen. Trump schrieb auf seiner Online-Plattform Truth Social, dass von nun an Schäden an Schiffen, Ladung oder "allem, was damit zusammenhängt", aus den iranischen Geldern bezahlt würden, die die USA "verwahren und kontrollieren".



Die US-Streitkräfte griffen derweil nach eigenen Angaben die dreizehnte Nacht in Folge den Iran an. Die Angriffswelle richtete sich gegen "militärische Ziele", erklärte das Pentagon. Mit diesen Angriffen wolle die US-Armee den Iran "zur Rechenschaft ziehen" und die "von der Islamischen Revolutionsgarde ausgehenden Bedrohungen für die Handelsschifffahrt" verringern.



Iranische Staatsmedien berichteten, dass die Stadt Ahvaz im Süden des Landes getroffen worden sei. Zudem habe es in der Hafenstadt Bandar Abbas sowie auf der Insel Qeshm nahe der Straße von Hormus Explosionen gegeben. Nach einer zwischenzeitlichen Annäherung in Gesprächen zwischen Washington und Teheran ist der Iran-Krieg inzwischen wieder de facto im vollen Gange. Während die USA Ziele im Iran unter Beschuss nehmen, greifen die Truppen Teherans immer wieder US-Stützpunkte in Ländern der Region an.





© 2026 dts Nachrichtenagentur